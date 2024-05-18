Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей граждан Сомали

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Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых граждан Сомали. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Беженцев обнаружили 17 мая. Пограничники оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу. Прибывшие на место медики диагностировали у сомалийцев травмы ног и ссадины. Троих беженцев доставили в больницу, остальных передали сотрудникам Каменецкого районного отдела Следственного комитета для проведения расследования.

Граждане Сомали рассказали, что просили о предоставлении убежища на территории Польши. «Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону», — утверждает белорусский пограничный комитет.

Ведомство добавило, что с 2021 года пограничники зафиксировали на границе со странами Евросоюза смерть 54 иностранцев. 25 из них погибли на границе с Польшей, девять — с Литвой, 20 — с Латвией. В частности, 9 мая погранкомитет сообщил об обнаружении тел двоих мужчин у латвийского пограничного забора в Браславском районе. По версии белорусской стороны, к смерти иностранцев привели «действия латвийских силовиков».