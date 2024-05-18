Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей граждан Сомали
Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых граждан Сомали. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Беженцев обнаружили 17 мая. Пограничники оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу. Прибывшие на место медики диагностировали у сомалийцев травмы ног и ссадины. Троих беженцев доставили в больницу, остальных передали сотрудникам Каменецкого районного отдела Следственного комитета для проведения расследования.
Граждане Сомали рассказали, что просили о предоставлении убежища на территории Польши. «Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону», — утверждает белорусский пограничный комитет.
Ведомство добавило, что с 2021 года пограничники зафиксировали на границе со странами Евросоюза смерть 54 иностранцев. 25 из них погибли на границе с Польшей, девять — с Литвой, 20 — с Латвией. В частности, 9 мая погранкомитет сообщил об обнаружении тел двоих мужчин у латвийского пограничного забора в Браславском районе. По версии белорусской стороны, к смерти иностранцев привели «действия латвийских силовиков».
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки