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Общество ,  
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В Новой Москве задержали подростка по подозрению в убийстве домработницы

В Новой Москве задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве домработницы, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Тело женщины 1957 года рождения с ножевыми ранениями обнаружили в частном доме в поселении Первомайское, в котором она работала «помощницей по хозяйству». В ведомстве позднее уточнили, что убитая также получила удары неустановленным предметом, предположительно, битой.

Дело возбудили по статье об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

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Телеграм-канал SHOT сообщил, что задержан был сын адвоката Семена Мельницкого Назар.

Семен Мельницкий — управляющий адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров». В декабре 2019 года его задержали и обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у своего клиента, утверждая, что использует их в качество взятки в Верховном суде.

В декабре 2021 года Щербинский районный суд Москвы приговорил Мельницкого к трем годам лишения свободы и штрафу 300 тыс. руб.

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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