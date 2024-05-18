Наталия Кудрявцева (Фото: petroconcert / VK)

Умерла заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Об этом сообщила пресс-служба «Петербург-концерта», где актриса проработала более 40 лет.

Кудрявцева скончалась 14 мая, актрисе был 91 год. Коллектив «Петербург-концерта» и генеральный директор организации, председатель комиссии по культуре общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина выразили соболезнования родственникам, друзьям и коллегам артистки. В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти Кудрявцевой.

Наталия Кудрявцева начала свою карьеру в Ленинградском Театре Юных Зрителей, там она работала с 1954 по 1975 год. Работу в театре Кудрявцева совмещала со съемками в фильмах и сериалах. В частности, она играла в фильмах «На острове дальнем...» (1957) и «И снова утро» (1960) и исполнила ряд эпизодических ролей в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Она родилась 22 ноября 1932 года. Училась в Школе-студии МХАТ в Москве, после окончания вуза вернулась в родной Санкт-Петербург.