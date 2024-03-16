Актриса Наталья Селезнева попала в больницу с воспалением легких

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Селезнева попала в больницу с пневмонией. Об этом она сообщила ТАСС.

«Лежу в больнице с двухсторонним воспалением легких. Где-то подхватила, вирусное воспаление», — рассказала артистка агентству.

Селезнева уточнила, что находится в больнице третий день. «Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — отметила актриса. По ее словам, врачи пока не делают прогнозов по поводу выписки.

Наталье Селезновой 71 год. Она родилась 19 июня 1945 года в Москве.

Актриса известна по фильмам режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (студентка Лида в новелле «Наваждение»), «Иван Васильевич меняет профессию» (Зинаида Тимофеева, жена Шурика) и «Не может быть!» (Татьяна в новелле «Забавное приключение»).