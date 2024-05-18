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Военная операция на Украине ,  
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В Рубежном из-за обстрела повреждена пожарная часть

МЧС сообщило о повреждении пожарной части в Рубежном из-за обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В городе Рубежное в ЛНР повреждена 62-я пожарно-спасательная часть в результате украинского обстрела, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, повреждены остекление здания и автоцистерна. «Погибших и пострадавших нет», — добавили там.

Рубежное расположен на западе ЛНР. По состоянию на 2019 год численность населения составляла 57,3 тыс. человек. Город перешел под контроль России в апреле 2022 года.

13 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленную зону Краснодона в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным, погибли три человека, еще четверо ранены. Как уточнил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали не менее трех ракет ATACMS.

В ЛНР сообщили о трех погибших после удара ракетами ATACMS по Краснодону
Политика
Фото:South Korean Defense Ministry / Getty Images
10 мая Пасечник сообщал о пожаре на нефтебазе и повреждении нескольких домов в Ровеньках в результате украинского обстрела. Он также предположил, что атака была совершена ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

В Рубежном из-за обстрела повреждена пожарная часть
В Рубежном из-за обстрела повреждена пожарная часть

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