В Рубежном из-за обстрела повреждена пожарная часть
В городе Рубежное в ЛНР повреждена 62-я пожарно-спасательная часть в результате украинского обстрела, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, повреждены остекление здания и автоцистерна. «Погибших и пострадавших нет», — добавили там.
Рубежное расположен на западе ЛНР. По состоянию на 2019 год численность населения составляла 57,3 тыс. человек. Город перешел под контроль России в апреле 2022 года.
13 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленную зону Краснодона в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным, погибли три человека, еще четверо ранены. Как уточнил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали не менее трех ракет ATACMS.
сообщал о пожаре на нефтебазе и повреждении нескольких домов в Ровеньках в результате украинского обстрела. Он также предположил, что атака была совершена ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.
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