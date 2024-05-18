СК начал проверку из-за упавшего лифта с мальчиком в Петербурге

Фото: СК РФ

В Санкт-Петербурге следователи начали проверку после падения лифта в одном из домов по улице Есенина, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу в телеграм-канале.

«Произошло падение лифта, в котором находился 12-летний мальчик. В результате случившегося ребенок повреждений не получил», — уточнили в СК.

Как рассказала газете «Фонтанка» мама мальчика Елена, лифт пролетел несколько этажей, пока ее сын находился в кабине. Мальчик с велосипедом пришел домой в состоянии шока и рассказал, что упал вместе с лифтом. По его словам, он нажал кнопку 14-го этажа, вместо этого лифт доехал до 20-го, а затем резко полетел вниз.

Кабина остановилась ниже первого этажа, но открыла двери, позволив мальчику вылезти вместе с велосипедом и подняться домой по лестнице.

Елена вызвала скорую, врачи, осмотрев ребенка, сообщили, что травм нет. По словам женщины, лифты в доме часто ломаются, она уже оставила жалобу в обслуживающей компании и планирует обратиться в правоохранительные органы.