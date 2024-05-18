Депутат назвал ошибочным размер штрафов в проекте о запрете курения

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев назвал данные о больших штрафах в законопроекте о запрете курения в неположенных местах ошибкой, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Днем 17 мая Метелев рассказал, что в правительство и Верховный суд России направлен пакет антитабачных законопроектов, в которых предлагается, в частности, увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тыс. руб., а за курение на детской площадке — до 30 тыс. руб. Сейчас максимальные штрафы составляют 1,5 тыс. и 3 тыс. руб. соответственно.

Днем 18 мая Метелев уточнил, что настолько серьезное увеличение штрафов в Госдуме не планировали.

«Из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 тыс. и 30 тыс. руб., однако в направленном законопроекте они другие», — пояснил депутат.

Он отметил, что штраф за курение в неположенных местах, в том числе вейпов, предлагается увеличить от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а за курение на детской площадке — до 7 тыс. руб. В подтверждение слов он выложил фото законопроекта, на котором указаны эти суммы.

«Повышение штрафов связано с тем, что курение вейпов происходит везде: на учебе, в магазинах, музеях. Люди жалуются, но не могут ничего с этим сделать», — добавил Метелев.

Среди других предложений — ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним, запретить продажу вейпов в павильонах, обязать правительство принять перечень запрещенных вкусовых добавок для вейпов.

Метелев ранее заявил, что правила оборота электронных сигарет нужно ужесточить, поскольку продавцы такой продукции не соблюдают требования законодательства.