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Война с хуситами ,  
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Хуситы сообщили об «искушениях из США»

Аль-Машат: США предложили хуситам прекратить атаки на корабли
Сюжет
Война с хуситами
Хуситы отказываются от искушений со стороны США по прекращению атак на суда в Красном море, заявил глава совета группировки. Американская армия наносит удары по хуситским объектам с начала года
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

США делают заманчивые предложения хуситским повстанцам Йемена, чтобы те прекратили атаковать торговые суда в Красном море, которые считают связанными с Израилем. Об этом сообщил глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат, передает Yemnews.

«Они посылают множество искушений, чтобы мы прекратили поддерживать Газу, но мы отвергаем их, потому что это противоречит нашей религии, ценностям и принципам», — пояснил аль-Машат.

По мнению лидера хуситов, США потерпели поражение в военной противостоянии с ними, и теперь «делают ставку на другую политику». Он заверил, что движение продолжит быть «непреодолимым барьером, чтобы помешать всем заговорам, направленным против нашей страны».

Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море
Политика
Фото:Miguel Angel Contreras / U.S. Navy / Getty Images

После начала войны Израиля с ХАМАС хуситы, контролирующие часть территории Йемена, начали атаковать суда, идущие в Красном море. В движении называют атаки ответом на действия израильской армии в секторе Газа. С начала 2024 года США и несколько других западных стран стали наносить удары по хуситским объектам и сбивать их беспилотники и ракеты.

Хуситы в ответ атакуют западные военные корабли. В частности, в конце апреля движение отчиталось об ударах по двум эсминцам США.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
хуситы Йемен Израиль США
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