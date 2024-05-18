Участника «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности
В Луганске завершили расследование убийства 10-летней давности, сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.
Обвиняемый по делу задержан. Он проходит по статьям о похищении человека с применением оружия (пп. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 126 УК) и об убийстве (пп. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание за убийство — пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в Краснодон и, чтобы уточнить направление, обратились к двум прохожим. У одного из них были ценные вещи. Тогда обвиняемый и его спутник насильно, угрожая оружием, посадили мужчин в машину и вывезли их в лесополосу в Луганске.
После этого между ними произошел конфликт, и фигурант дела застрелил похищенного человека. Тело убитого он спрятал.
По данным СК, после совершения преступления обвиняемый покинул ЛНР и «скрылся в неизвестном направлении».
Правоохранителям тогда удалось установить его личность, однако поймать его не смогли. После того как в 2022 году в республике начал работать российский СК, к делу вернулись.
В результате мужчина был задержан в городе Батайск Ростовской области, после чего его перевезли в Луганск.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что обвиняемый по делу — уроженец Ростовской области. По данным агентства, в 2019 он году принимал участие в программе «Давай поженимся!», однако невеста его не выбрала.
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