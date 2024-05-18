 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

Участника «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

Участник «Давай поженимся» стал фигурантом дела об убийстве 10-летней давности

В Луганске завершили расследование убийства 10-летней давности, сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Обвиняемый по делу задержан. Он проходит по статьям о похищении человека с применением оружия (пп. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 126 УК) и об убийстве (пп. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание за убийство — пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в Краснодон и, чтобы уточнить направление, обратились к двум прохожим. У одного из них были ценные вещи. Тогда обвиняемый и его спутник насильно, угрожая оружием, посадили мужчин в машину и вывезли их в лесополосу в Луганске.

После этого между ними произошел конфликт, и фигурант дела застрелил похищенного человека. Тело убитого он спрятал.

По данным СК, после совершения преступления обвиняемый покинул ЛНР и «скрылся в неизвестном направлении».

Правоохранителям тогда удалось установить его личность, однако поймать его не смогли. После того как в 2022 году в республике начал работать российский СК, к делу вернулись.

В результате мужчина был задержан в городе Батайск Ростовской области, после чего его перевезли в Луганск.

В Петербурге арестовали бизнесмена по делу об убийстве 24-летней давности
Общество

«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что обвиняемый по делу — уроженец Ростовской области. По данным агентства, в 2019 он году принимал участие в программе «Давай поженимся!», однако невеста его не выбрала.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
ЛНР Следственный комитет Луганск «Давай поженимся» уголовное дело убийство

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Актер из «Слова пацана» не признал вину в убийстве 12-летней давности
Общество
Суд в Москве вынес приговор по делу об убийстве 30-летней давности
Общество
СК раскрыл дело отравителя из подмосковных электричек 15-летней давности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными» Общество, 06:20
На Украине утвердили новые правила вручения повесток Политика, 05:55
Цены на никель побили рекорд на фоне беспорядков в Новой Каледонии Экономика, 05:25
Участника «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности Общество, 05:16
Зеленский назвал «самое большое преимущество» России Политика, 04:43
Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области спустя два часа Политика, 04:37
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность второй раз за ночь Политика, 03:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Финляндии начали расследование утечки данных после кибератаки Технологии и медиа, 03:23
В Раде предложили освободить заключенных на подконтрольных России землях Политика, 03:22
Бросившего гранату сержанта признали виновным в гибели семи сослуживцев Общество, 02:57
В Бишкеке толпа согласилась разойтись после переговоров с полицией Общество, 02:38
Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России Политика, 02:23
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:17
СК показал видео с места убийства девочки в Ростовской области Общество, 01:39