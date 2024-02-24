В Петербурге арестовали бизнесмена по делу об убийстве 24-летней давности

В Петербурге арестовали бизнесмена Каштело по делу об убийстве в 2000 году

Олег Каштело обвиняется в убийстве своего телохранителя Максимова. Узнав, что тот замышляет его убийство, он заказал охранника. Мужчина был застрелен в январе 2000 года. Заказчик и его сообщник были задержаны в феврале 2024 года

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 21 апреля бизнесмена, соучредителя ООО «Автомобильные стоянки Санкт-Петербурга» Олега Каштело по делу об убийстве, произошедшем в 2000 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Как пишет «Фонтанка», Каштело также является совладельцем ночного клуба «Грибоедов». Его обвиняют в организации убийства своего телохранителя Сергея Максимова — спецназовца СОБРа из РУБОП.

По версии следствия, Каштело, узнав о намерении Максимова убить его, решил с ним поквитаться. Он подыскал исполнителей — Камалетдинова и Карлика, его сообщником был Александр Сиваков, которого суд также заключил под стражу. Бизнесмен предоставил пистолеты ТТ и ПСМ, а также автомобиль «ВАЗ-2106», принадлежавший Сивакову. После этого бизнесмен сообщил о местонахождении охранника.

Как сообщает суд, 26 января 2000 года около 22:00 в холле дома № 9 по Сиреневому бульвару Камалетдинов и Карлик при пособничестве Сивакова не менее семи раз выстрелили в Максимова. Впоследствии Каштело посоветовал Сивакову дать ложные показания при допросе в качестве свидетеля по делу об убийстве телохранителя.

22 февраля этого года Каштело и Сивакову было предъявлено обвинение.

Каштело признался в суде, что просил у сообщника машину, но заказчиком убийства себя не признал. Следователь в суде сообщил, что бизнесмен 22 февраля собирался покинуть страну и улететь в Таиланд. Каштело просил о домашнем аресте. «Уж если бы я хотел уехать, я бы выбрал какой-то менее заметный способ. Таиланд — это совпадение», — пояснил он.

Сиваков официально нигде не работает, но пояснил в суде, что «занимается строительными работами по сарафанному радио». Свою вину он отрицает.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 26 января 2000 года около 21:00 в холле общежития на Сиреневом бульваре было обнаружено тело 24-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. С места убийства также был госпитализирован с огнестрельными ранениями очевидец преступления. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В ходе работы по уголовном делу сыщиками была получена оперативная информация о причастности к преступлению 53-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, проживающего в Московском районе Петербурга, и 49-летнего жителя Красногвардейского района», — рассказали в ведомстве.

22 февраля подозреваемые были задержаны. 53-летний мужчина, уточнили в МВД, «на фоне личных неприязненных отношений к погибшему, разработал план совершения преступления и приискал исполнителей убийства». После выполнения заказа задержанный обратился к своему знакомому (ранее неоднократно судимому), который помог замести следы и обеспечил алиби. В МВД подтвердили, что речь идет о Каштело.