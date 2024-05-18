В Финляндии начали расследование утечки данных после кибератаки
Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки расследуют масштабную утечку данных после кибератаки на информационные системы столицы. Об этом говорится в заявлении финской полиции.
«Администрация города Хельсинки подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела, согласно которому информационная сеть отдела образования и профессиональной подготовки города Хельсинки подверглась утечке данных», — говорится в публикации.
Атака хакеров на столичные системы произошла 30 апреля.
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