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Военная операция на Украине ,  
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«Ъ» сообщил о начале суда по делу об убийстве семи военных гранатой

«Ъ»: начался суд над обвиняемым в убийстве 7 сослуживцев сержантом Лобовиковым
Сюжет
Военная операция на Украине

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семи сослуживцев и покушении на убийство еще десятерых, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и участников процесса.

В базе суда говорится, что до конца марта по делу велись предварительные слушания, затем, в первой половине апреля, было назначено два судебных заседания.

Дело в отношении Лобовикова возбуждено по шести статьям — 30, 105, 112, 115, 167 и 222.1 Уголовного кодекса. Мужчину обвиняют в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном причинении вреда здоровью, легкого и средней тяжести, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также незаконном хранении взрывных устройств Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото:npu.gov.ua

Лобовиков в момент совершения преступления исполнял обязанности командира взвода. Следствие утверждает, что в 2023 году, после празднования Старого Нового года 14 января, он пьяным решил отчитать подчиненных. Позднее военный бросил гранату РГД-5 в спальное помещение, где отдыхали служащие другого взвода, от нее сдетонировали баллоны с горючим газом, полагает обвинение.

Дело рассматривает коллегия присяжных по желанию самого подсудимого, пишет «Коммерсант». Военный прокурор сообщил на заседании, что подсудимый и его подчиненные участвовали в боевых действиях в зоне военной операции. Позднее воинскую часть вывели на пополнение в Белгородскую область.

В конце 2022 года пополнение прибыло, военные стали отрабатывать боевые навыки. По сведениям газеты, они отдыхали в переоборудованной под казарму брошенной школе.

При взрыве баллонов с газом в казарме была разрушена часть здания, погибли семь военнослужащих. Еще около десяти получили ранения и ожоги разной степени тяжести. Обвинение подсчитало, что подсудимый своими действиями нанес материальный ущерб на сумму 7 млн руб.

Обвиняемый, пишет издание, признал вину частично. 

Защита Лобовикова, в свою очередь, заявила, что тот из-за контузии принимал седативные препараты, которые в сочетании с алкоголем дали отрицательный эффект. Адвокат обвиняемого заверил, что он не хранил гранату РГД-5, а нашел ее в коридоре. Боеприпас взорвался самопроизвольно, когда Лобовиков потерял сознание, и он сам получил ранения, подчеркнул адвокат.

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Теги
военный убийство граната судебный процесс
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