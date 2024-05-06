«Ъ» сообщил о начале суда по делу об убийстве семи военных гранатой
Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семи сослуживцев и покушении на убийство еще десятерых, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и участников процесса.
В базе суда говорится, что до конца марта по делу велись предварительные слушания, затем, в первой половине апреля, было назначено два судебных заседания.
Дело в отношении Лобовикова возбуждено по шести статьям — 30, 105, 112, 115, 167 и 222.1 Уголовного кодекса. Мужчину обвиняют в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном причинении вреда здоровью, легкого и средней тяжести, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также незаконном хранении взрывных устройств Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Лобовиков в момент совершения преступления исполнял обязанности командира взвода. Следствие утверждает, что в 2023 году, после празднования Старого Нового года 14 января, он пьяным решил отчитать подчиненных. Позднее военный бросил гранату РГД-5 в спальное помещение, где отдыхали служащие другого взвода, от нее сдетонировали баллоны с горючим газом, полагает обвинение.
Дело рассматривает коллегия присяжных по желанию самого подсудимого, пишет «Коммерсант». Военный прокурор сообщил на заседании, что подсудимый и его подчиненные участвовали в боевых действиях в зоне военной операции. Позднее воинскую часть вывели на пополнение в Белгородскую область.
В конце 2022 года пополнение прибыло, военные стали отрабатывать боевые навыки. По сведениям газеты, они отдыхали в переоборудованной под казарму брошенной школе.
При взрыве баллонов с газом в казарме была разрушена часть здания, погибли семь военнослужащих. Еще около десяти получили ранения и ожоги разной степени тяжести. Обвинение подсчитало, что подсудимый своими действиями нанес материальный ущерб на сумму 7 млн руб.
Обвиняемый, пишет издание, признал вину частично.
Защита Лобовикова, в свою очередь, заявила, что тот из-за контузии принимал седативные препараты, которые в сочетании с алкоголем дали отрицательный эффект. Адвокат обвиняемого заверил, что он не хранил гранату РГД-5, а нашел ее в коридоре. Боеприпас взорвался самопроизвольно, когда Лобовиков потерял сознание, и он сам получил ранения, подчеркнул адвокат.
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