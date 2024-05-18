СК показал видео с места убийства девочки в Ростовской области

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Следственный комитет опубликовал видео работы следователей в Ростовской области на месте, где была найдено тело убитой восьмилетней девочки.

Жительница станицы Ольгинская обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери 17 мая. Девочка ушла в магазин и не вернулась. В тот же день ее тело нашли в лесополосе.

МВД сообщило, что по подозрению в убийстве был задержан водитель эвакуатора. Полиция установила, что он увез девочку на своей машине. По данным телеграм-канала «112», подозреваемому 25 лет, ранее он был судим.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.