В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора
В Ростовской области полиция задержала водителя эвакуатора по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ребенок пропал в станице Ольгинская днем 17 мая. Девочка пошла в магазин и не вернулась домой.
По данным МВД, вскоре после этого был задержан подозреваемый. Полиция установила, что он увез девочку на эвакуаторе.
Тело ребенка обнаружили в лесополосе вблизи со станицей.
Телеграм-канал «112» уточнил, что задержанному 25 лет, ранее он был судим.
Управление Следственного комитета по Ростовской области ранее сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
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