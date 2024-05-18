МВД: в Ростовской области после убийства ребенка задержан водитель эвакуатора

В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора

В Ростовской области полиция задержала водителя эвакуатора по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ребенок пропал в станице Ольгинская днем 17 мая. Девочка пошла в магазин и не вернулась домой.

По данным МВД, вскоре после этого был задержан подозреваемый. Полиция установила, что он увез девочку на эвакуаторе.

Тело ребенка обнаружили в лесополосе вблизи со станицей.

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Телеграм-канал «112» уточнил, что задержанному 25 лет, ранее он был судим.

Управление Следственного комитета по Ростовской области ранее сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.