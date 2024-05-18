 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора

МВД: в Ростовской области после убийства ребенка задержан водитель эвакуатора

В Ростовской области полиция задержала водителя эвакуатора по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ребенок пропал в станице Ольгинская днем 17 мая. Девочка пошла в магазин и не вернулась домой.

По данным МВД, вскоре после этого был задержан подозреваемый. Полиция установила, что он увез девочку на эвакуаторе.

Тело ребенка обнаружили в лесополосе вблизи со станицей.

В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора
Video

Телеграм-канал «112» уточнил, что задержанному 25 лет, ранее он был судим.

В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой
Общество

Управление Следственного комитета по Ростовской области ранее сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Ростовская область убийство Дети эвакуатор задержание МВД Ирина Волк

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой
Общество
В Ростовской области мужчина выстрелил в полицейских
Общество
В Ростовской области мужчина застрелил 17-летнюю девушку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
СК показал видео с места убийства девочки в Ростовской области Общество, 01:39
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 01:28
Белый дом заявил, что США против ударов по России американским оружием Политика, 01:23
Советника самарского губернатора задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 01:14
В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора Общество, 00:42
В Бишкеке вывели внутренние войска на улицы из-за массовой драки Общество, 00:34
В Новой Москве задержали подростка по подозрению в убийстве домработницы Общество, 00:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator Спорт, 00:11
Минэк запланировал эксперимент по обезличиванию персональных данных Технологии и медиа, 00:01
Станет ли «Динамо» впервые чемпионом России. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой Общество, 17 мая, 23:47
Danone продала активы в России компании из Татарстана Бизнес, 17 мая, 23:39
Как Азербайджан оказался причастен к мятежу в Новой Каледонии Политика, 17 мая, 23:34
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде Политика, 17 мая, 23:32