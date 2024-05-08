Бойца джиу-джитсу осудили почти на пять лет за избиение подростка

Серик Ибатов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Солнцевский районный суд Москвы приговорил бойца джиу-джитсу Серика Ибатова за избиение 17-летнего подростка к почти пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Ибатова признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За это его осудили на четыре года десять месяцев.

После избиения 17-летний подросток оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и оскольчатым переломом лба.

Как сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру, в январе 2024 года Ибатов подошел к двум подросткам, которые, по его мнению, «вели себя странно», и несколько раз ударил одного из них. По словам бойца, он подумал, что молодые люди — наркоманы, на поведение которых давно жалуются в районе.

По данным издания, Ибатов работает начальником отдела в крупной столичной компании и владеет собственной «логистической конторой». Он много лет занимается джиу-джитсу, а его рост составляет около двух метров.

Ибатов рассказал, что от помощи после избиения подростки отказались, сказали, что претензий не имеют, и ушли. На следующее утро к бойцу пришли полицейские и сообщили, что избитым оказался 17-летний юноша, который попал в больницу с тяжелыми травмами.

Как рассказали родственники пострадавшего, подростка перевели на домашнее обучение, а после ударов, помимо травм головы, у него упало зрение. Ибатов передал семье 3 млн руб. в качестве компенсации ущерба и «просил назначить ему любое наказание, кроме лишения свободы».