Беглов заявил, что взрыв в Военной академии связи не был терактом
Взрыв в Военной академии связи им. Бурденко на Тихорецком проспекте на севере Санкт-Петербурга находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.
«Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь. Хочу также обратиться к телеграм-каналам, как к городским, так и к федеральным. Уважаемые журналисты и блогеры! Имея аудиторию, сопоставимую с федеральными СМИ, обращаю ваше внимание на то, что вы несете ответственность за информацию, которую публикуете. Не играйте на руку врагам. Не сейте панику», — подчеркнул глава региона.
О взрыве в Военной академии связи им. Бурденко ранее сообщили телеграм-каналы Mash, Baza и «112», а также местное издание «Фонтанка». Как позже уточнили в пресс-службе Ленинградского военного округа, взрыв в академии произошел во время работ в подвальном помещении, причиной мог стать произвольно сдетонировавший 76-мм боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате взрыва, по данным военных, пострадали семь военнослужащих. Baza сообщала, что как минимум двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Военная академия связи им. маршала Советского Союза Семена Буденного — одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для ВС России. Как уточняется на сайте Минобороны, за годы существования в вузе подготовлены более 40 тыс. офицеров российских войск, свыше 4,5 тыс. офицеров для армий иностранных государств, более 2 тыс. кандидатов и более 100 докторов наук.
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