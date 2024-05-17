Беглов заявил, что взрыв в Военной академии связи не был терактом

В результате взрыва в военной академии пострадали семь человек, вероятная причина — детонация советского боеприпаса, сообщили в Ленинградском военном округе. Беглов подчеркнул, что речь не идет о теракте

Александр Беглов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Взрыв в Военной академии связи им. Бурденко на Тихорецком проспекте на севере Санкт-Петербурга находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

«Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь. Хочу также обратиться к телеграм-каналам, как к городским, так и к федеральным. Уважаемые журналисты и блогеры! Имея аудиторию, сопоставимую с федеральными СМИ, обращаю ваше внимание на то, что вы несете ответственность за информацию, которую публикуете. Не играйте на руку врагам. Не сейте панику», — подчеркнул глава региона.

О взрыве в Военной академии связи им. Бурденко ранее сообщили телеграм-каналы Mash, Baza и «112», а также местное издание «Фонтанка». Как позже уточнили в пресс-службе Ленинградского военного округа, взрыв в академии произошел во время работ в подвальном помещении, причиной мог стать произвольно сдетонировавший 76-мм боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате взрыва, по данным военных, пострадали семь военнослужащих. Baza сообщала, что как минимум двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.