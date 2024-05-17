 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Конституционный суд разрешил сбор подписей у мест выдачи зарплат и пенсий

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Политические партии могут собирать подписи за кандидатов на выборах в помещениях, расположенных вблизи мест выдачи зарплат, пенсий и пособий. Это следует из постановления Конституционного суда России.

Как пояснил суд, законодательство не запрещает политическим партиям выбирать помещения в зданиях, где также могут находиться организации, выдающие социальные выплаты. Но если будет установлено, что подписи собирали в таких местах целенаправлено, то есть было доказано намеренное злоупотребление, то подписи могут признать недействительными.

Суд пришел к таким выводам в ходе рассмотрения жалобы регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия дела» в Республике Северная Осетия — Алания. В августе 2022 года Центризбирком отказался зарегистрировать список кандидатов в депутаты республиканского парламента, выдвинутых партией. Это объяснили тем, что подписи были собраны в здании с почтой, где выдавались пенсии и другие выплаты. В итоге более 5% подписей были признаны недействительными.

Суд в России признал 👍 эквивалентом подписи под документом
Экономика
Фото: Stephen Lam / Getty Images

Партия дела попросила проверить конституционность некоторых положений ст. 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 3 ст. 37.2 Закона Республики Северная Осетия — Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия- — Алания», регулирующих правила сбора подписей кандидатами. Конституционный суд пояснил, что запреты в этих нормах лишь призваны предотвратить давление на избирателей.

Поскольку выборы в парламент Северной Осетии уже прошли, региональное отделение Партии дела вправе обратиться в суд и потребовать компенсации, говорится в решении Конституционного суда.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Конституционный суд партия Выборы подписи

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В ЦИК призвали наказывать «перешедших границу» за подписи умерших
Политика
Сергей Бабурин принес подписи в ЦИК и отказался участвовать в выборах
Политика
Парламент Эстонии изучит отзыв подписи под договорами о границе с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 16:35
МИД России предупредил США, ЕС и Украину о последствиях «игры с огнем» Политика, 19:51
Сборная Германии разгромила команду Казахстана на ЧМ по хоккею Спорт, 19:48
Киев решил оказывать консульские услуги украинцам по военному билету Политика, 19:46
Конституционный суд разрешил сбор подписей у мест выдачи зарплат и пенсий Политика, 19:21
МВД объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Бакалейко Политика, 19:16
США ослабили контроль над санкциями против российских алмазов Политика, 19:13
Росстат сообщил, что инфляция в России ускорилась в апреле Экономика, 19:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Росстат отчитался о росте ВВП в первом квартале на 5,4% Экономика, 19:00
Эксперты Kazanforum дали советы российскому бизнесу в исламских странах Отрасли, 18:58
В ассоциации брокеров оценили число участников обмена в 50% от возможного Инвестиции, 18:55
«Ювентус» уволил главного тренера после победы в финале Кубка Италии Спорт, 18:51
ЦАХАЛ по ошибке сбросила боеприпас на израильский поселок Политика, 18:47
В МГУ открылась лаборатория решения кадровых вопросов с помощью нейросети Город, 18:42
Компания «Маер» поздравила Президентский фонд культурных инициатив Пресс-релиз, 18:40