Конституционный суд разрешил сбор подписей у мест выдачи зарплат и пенсий

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Политические партии могут собирать подписи за кандидатов на выборах в помещениях, расположенных вблизи мест выдачи зарплат, пенсий и пособий. Это следует из постановления Конституционного суда России.

Как пояснил суд, законодательство не запрещает политическим партиям выбирать помещения в зданиях, где также могут находиться организации, выдающие социальные выплаты. Но если будет установлено, что подписи собирали в таких местах целенаправлено, то есть было доказано намеренное злоупотребление, то подписи могут признать недействительными.

Суд пришел к таким выводам в ходе рассмотрения жалобы регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия дела» в Республике Северная Осетия — Алания. В августе 2022 года Центризбирком отказался зарегистрировать список кандидатов в депутаты республиканского парламента, выдвинутых партией. Это объяснили тем, что подписи были собраны в здании с почтой, где выдавались пенсии и другие выплаты. В итоге более 5% подписей были признаны недействительными.

Партия дела попросила проверить конституционность некоторых положений ст. 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 3 ст. 37.2 Закона Республики Северная Осетия — Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия- — Алания», регулирующих правила сбора подписей кандидатами. Конституционный суд пояснил, что запреты в этих нормах лишь призваны предотвратить давление на избирателей.

Поскольку выборы в парламент Северной Осетии уже прошли, региональное отделение Партии дела вправе обратиться в суд и потребовать компенсации, говорится в решении Конституционного суда.