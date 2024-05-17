Конституционный суд разрешил сбор подписей у мест выдачи зарплат и пенсий
Политические партии могут собирать подписи за кандидатов на выборах в помещениях, расположенных вблизи мест выдачи зарплат, пенсий и пособий. Это следует из постановления Конституционного суда России.
Как пояснил суд, законодательство не запрещает политическим партиям выбирать помещения в зданиях, где также могут находиться организации, выдающие социальные выплаты. Но если будет установлено, что подписи собирали в таких местах целенаправлено, то есть было доказано намеренное злоупотребление, то подписи могут признать недействительными.
Суд пришел к таким выводам в ходе рассмотрения жалобы регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия дела» в Республике Северная Осетия — Алания. В августе 2022 года Центризбирком отказался зарегистрировать список кандидатов в депутаты республиканского парламента, выдвинутых партией. Это объяснили тем, что подписи были собраны в здании с почтой, где выдавались пенсии и другие выплаты. В итоге более 5% подписей были признаны недействительными.
Партия дела попросила проверить конституционность некоторых положений ст. 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 3 ст. 37.2 Закона Республики Северная Осетия — Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия- — Алания», регулирующих правила сбора подписей кандидатами. Конституционный суд пояснил, что запреты в этих нормах лишь призваны предотвратить давление на избирателей.
Поскольку выборы в парламент Северной Осетии уже прошли, региональное отделение Партии дела вправе обратиться в суд и потребовать компенсации, говорится в решении Конституционного суда.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки