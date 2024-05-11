В Сумах и Одессе прозвучали взрывы

В Сумах и Одессе прозвучали взрывы

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Одессе и Сумах на Украине прозвучали взрывы, передают «Зеркало недели» и «Страна».

«Страна» сообщила о взрыве в Одессе около 16:11 мск, а о взрыве в Сумах — спустя минуту.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучат в обоих регионах, а также в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Глава одесской областной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.