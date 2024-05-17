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Общество ,  
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СК подтвердил задержание сотрудников тульского МВД по делу о миграции

СК: по делу о незаконной миграции в Тульской области задержали 15 человек
Денис Оськин
Денис Оськин (Фото: МВД России)

15 человек, в том числе сотрудники миграционного управления МВД по Тульской области, были задержаны по подозрению в организации незаконной миграции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по региону.

«В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области», — сказано в сообщении.

РБК ранее сообщил со ссылкой на источник, близкий к МВД, и источник в региональном управлении полиции, что против четырех человек из руководства УМВД Тульской области завели уголовное дело об организации незаконной миграции.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Речь идет о начальнике управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД Денисе Оськине, его заместителе полковнике полиции Елене Боровик, ведущем специалисте отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ Е. В. Кольцюке, а также о начальнике отдела разрешительно-визовой работы УВМ В. Н. Маршаловой. Всех четверых задержали, ведомство начало в отношении них служебную проверку, сообщили источники.

Дело против сотрудников МВД завели по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения) Также его возбудили по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями). В первом случае предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы, а во втором — до четырех лет).

Следствие полагает, что фигуранты и другие соучастники схемы организовали незаконное пребывание в России по меньшей мере 700 иностранцев за плату. Они помогали иностранным гражданам с постановкой на учет, регистрацией по месту жительства, оформлением разрешений на временное проживание и с получением гражданства, считают следователи.

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Теги
Следственный комитет Тульская область легализация мигрантов незаконная миграция уголовное дело задержания МВД

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