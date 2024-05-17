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Общество ,  
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ФССП объяснила техническим сбоем просьбу вернуть отсуженные ₽500 тыс.

ФССП попросила жительницу Петербурга вернуть отсуженные у застройщика ₽500 тыс.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) попросила жительницу Санкт-Петербурга, которая ранее отсудила 1 млн руб. у недобросовестного застройщика, вернуть половину этой суммы, передает «Фонтанка» со ссылкой на женщину.

Собеседница издания рассказала, что в 2015 году выиграла суд у компании, которая должна была построить ей частный дом. Со слов женщины, предприниматель получил обещанные средства наличными и скрылся, не выполнив работ по договору.

Женщина подала в суд и смогла отсудить около 1,3 млн руб. во второй инстанции, однако впоследствии деньги так и не получила.

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Со слов женщины, ситуация никак не развивалась в течение нескольких лет. Она начала писать жалобы, и положение дел изменилось.

«Продали собственность того товарища и перечислили мне за эту собственность деньги, которые причитались по исполнительному производству. Проходит три месяца, и вдруг приходит от судебного пристава требование вернуть около 500 тысяч [рублей] назад», — рассказала изданию заявительница.

В пресс-службе управления ФССП по Санкт-Петербургу пояснили газете, что сумма в 1 млн руб. была переведена петербурженке по ошибке из-за «технического сбоя». Застройщик был одновременно должен нескольким взыскателям, а потому женщина должна вернуть часть средств «в целях восстановления [их] прав» и для соблюдения действующего законодательства, отметили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», против застройщика открыты два других исполнительных производства в пользу двух юридических лиц: на 950 тыс. и на 294 тыс. руб. соответственно. Кроме того, предприниматель должен 10 тыс. руб. налоговой.

Газета ссылается на письмо от приставов, где говорится, что полученные от продажи имущества предпринимателя средства должны быть распределены пропорционально сумме взыскания по всем актуальным исполнительным производствам. Такая норма содержится в пункте 3 статьи 111 закона «Об исполнительном производстве».

Кроме того, возврат денежных средств регламентирует статья 1102 Гражданского кодекса, когда речь идет о необоснованном обогащении, отметили в ФССП.

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Теги
Санкт-Петербург застройщик суд ФСПП компенсация

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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