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В Подмосковье осудили членов ОПГ за хищение военной продукции на ₽300 млн

Члены подмосковной ОПГ получили до трех лет за хищение продукции ВПК на ₽300 млн
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Щелковский городской суд приговорил начальницу лаборатории научно-производственного предприятия (НПП) «Исток» имени А.И.Шокина и трех ее сообщников к срокам за хищение продукции военного назначения, сообщили РБК в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Начальницу лаборатории приговорили к четырем годам лишения свободы условно, отметили в ведомстве. Водитель предприятия и наемный сотрудник военного представительства получили по три года колонии общего режима. Четвертый сообщник — директор компании, которая подавала похищенную продукцию, получил два года лишения свободы.

Все четверо признали свою вину и сотрудничали со следствием, уточнили в ФСБ.

Фигурантов подозревали в хищении военной продукции в особо крупном размере. Статью, по которой их обвиняли, в ФСБ не назвали.

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Следствие пришло к выводу, что начальница лаборатории НПП «Исток» имени А.И.Шокина в период с 2012 по 2021 год составляла подложные документы на исправную и пригодную к эксплуатации продукцию. Изделия применяются для производства радиолокационных станций, уточнили в ФСБ.

Из документов, которые составляла начальница, следовало, что продукция неисправна; ее относили к бракованной и начинали готовить к уничтожению. Впоследствии фигуранты вывозили изделия с завода и передавали на реализацию

В сентябре 2021 года осужденных задержали сотрудники ФСБ при попытке хищения очередной партии товара. Ведомство оценило ущерб предприятию от действий преступной группы более чем в 304 млн руб.

Уголовные дела также заведены против организаторов схемы, их выделили в отдельное производство. Сейчас материалы рассматривает суд.

НПП «Исток» имени А.И.Шокина расположено в городе Фрязино Московской области. Предприятие занимается разработкой и производством изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации.

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