 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Технологии и медиа ,  
0 

Соцсеть X поменяла домен спустя почти год после смены названия

Фото: РБК
Фото: РБК

Социальная сеть X (Twitter) изменила домен на x.com, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

«Все основные системы теперь — на х.com», — написал Маск в микроблоге Х.

Домен сменили почти через год изменения названия соцсети.

Маск объяснил переименование Twitter и предложил «попрощаться с птичкой»
Технологии и медиа
Фото:Monika Skolimowska / Global Look Press

Маск купил компанию Twitter осенью 2022 года. Сделка обошлась предпринимателю в сумму $44 млрд.

Новый владелец соцсети внес ряд изменений в работу сервиса. В частности, в июле 2023 года Маск заявил о смене названия на Х. Кроме того, он изменил логотип соцсети и убрал знаменитую голубую «птичку». Нововведения бизнесмен объяснил желанием сделать из Х приложение «для всего». Маск намерен превратить сервис в аналог Wechat — китайской платформы, которая совмещает несколько функций: обмен сообщениями, платежи, вызов такси, заказ еды и другое.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Персоны
соцсети Twitter Илон Маск
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Маск объяснил переименование Twitter и предложил «попрощаться с птичкой»
Технологии и медиа
Эксперты рассказали о рисках для Маска из-за переименования Twitter
Бизнес
На штаб-квартире Twitter появился Х
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Путин назвал темы прошедших с Си Цзиньпином переговоров Политика, 12:15
Как привлечь пользователей в приложение — опыт финтехсервиса Avosend Pro, 12:15
Россия и Малайзия подписали соглашение об отмене двойного налогообложения Политика, 12:13
Рябков сообщил о длительной паузе в диалоге по обмену заключенными с США Политика, 12:07
Китай призвал США к «чему-то практическому» для урегулирования на Украине Политика, 12:05
Меркачева сообщила, что сбежавшая от родни чеченка покинула Россию Политика, 12:01
Шахматист Непомнящий объяснил нелюбовь к «Зениту» Спорт, 12:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие Политика, 12:00
Британский министр рассказал, зачем Лондон поставил Киеву Storm Shadow Политика, 11:55
Europe 1 сообщила о планах Запада склонить Зеленского к переговорам Политика, 11:53
В Петербурге завели дела из-за «самовольно занимавших землю» самокатов Общество, 11:48
Путин сообщил об открытии совместного центра СПбГУ и Политеха Харбина Политика, 11:46
Президент ЮАР отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии Политика, 11:44
Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России Общество, 11:38