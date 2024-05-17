Соцсеть X поменяла домен спустя почти год после смены названия
Социальная сеть X (Twitter) изменила домен на x.com, сообщил владелец соцсети Илон Маск.
«Все основные системы теперь — на х.com», — написал Маск в микроблоге Х.
Домен сменили почти через год изменения названия соцсети.
Маск купил компанию Twitter осенью 2022 года. Сделка обошлась предпринимателю в сумму $44 млрд.
Новый владелец соцсети внес ряд изменений в работу сервиса. В частности, в июле 2023 года Маск заявил о смене названия на Х. Кроме того, он изменил логотип соцсети и убрал знаменитую голубую «птичку». Нововведения бизнесмен объяснил желанием сделать из Х приложение «для всего». Маск намерен превратить сервис в аналог Wechat — китайской платформы, которая совмещает несколько функций: обмен сообщениями, платежи, вызов такси, заказ еды и другое.
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