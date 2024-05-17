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Технологии и медиа ,  
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Компания Илона Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом

Фото: Cfoto / Global Look Press
Фото: Cfoto / Global Look Press

Основанная Илоном Маском компания Neuralink ищет нового участника исследования мозговых чипов. Об этом пресс-служба компании сообщила в соцсети Х (ранее Twitter).

Поучаствовать в эксперименте приглашают человека, чьи руки и ноги парализованы и теряют нормальную двигательную функцию. О поиске второго добровольца для исследования сообщил также сам предприниматель.

«Наш кибернетический мозговой имплант «Телепатия» позволяет управлять телефоном и компьютером силой мысли», — написал предприниматель в соцсети Х, сделав репост сообщения Neuralink.

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Технологии и медиа
Илон Маск

Компания Neuralink существует с 2016 года, в 2019 году она продемонстрировала прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth. В 2021 году ученые провели успешные испытания чипа на животных.

В сентябре 2023 года компания начала набор участников эксперимента по тестированию импланта. В Neuralink хотели оценить безопасность чипа и работу хирургического робота, с помощью которого устанавливают прибор. Имплант вживили 29-летнему парализованному мужчине Ноланду Арбо. С помощью чипа молодой человек смог играть в игры с отцом и завел свой блог в Х.

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Теги
Илон Маск эксперимент имплант чип

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