Встреча Путина и Токаева в Астане. Трансляция
Главы государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов, сообщали в Кремле. Токаев и Путин должны принять участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видеосвязи.
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