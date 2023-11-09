Встреча Путина и Токаева в Астане. Трансляция

Президент России Путин 9 ноября прибыл в Астану с официальным визитом, в ходе которого пройдут переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. РБК ведет трансляцию встречи

Главы государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов, сообщали в Кремле. Токаев и Путин должны принять участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видеосвязи.