Стали известны сроки выхода GTA VI

Фото: Rockstar Games

Игра GTA VI выйдет осенью 2025 года, указано в квартальном отчете компании -—издателя видеоигр Take-Two Interactive. Ей принадлежит Rockstar Games, создатель серии игр GTA.

Более конкретную дату выпуска в Take-Two не готовы назвать, сообщает еженедельник Variety со ссылкой на гендиректора компании Штрауса Зельника. Дополнительные подробности объявят представители Rockstar Games, сообщил тот.

Take-Two назвала сроки выхода новой части GTA на фоне убытков в размере $2,9 млрд за период с 1 января по 31 марта 2024 года. Последний прогноз компании на этот квартал предусматривал убыток $153–170 млн, отмечает Variety.

Последняя часть GTA вышла более десяти лет назад. Она остается самой дорогой видеоигрой в истории — совокупный бюджет, по разным источникам, варьируется от $265 млн до $365 млн. Трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года.