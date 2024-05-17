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Технологии и медиа ,  
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Стали известны сроки выхода GTA VI

Take-Two Interactive: GTA VI выйдет осенью 2025 года
Фото: Rockstar Games
Фото: Rockstar Games

Игра GTA VI выйдет осенью 2025 года, указано в квартальном отчете компании -—издателя видеоигр Take-Two Interactive. Ей принадлежит Rockstar Games, создатель серии игр GTA.

Более конкретную дату выпуска в Take-Two не готовы назвать, сообщает еженедельник Variety со ссылкой на гендиректора компании Штрауса Зельника. Дополнительные подробности объявят представители Rockstar Games, сообщил тот.

Take-Two назвала сроки выхода новой части GTA на фоне убытков в размере $2,9 млрд за период с 1 января по 31 марта 2024 года. Последний прогноз компании на этот квартал предусматривал убыток $153–170 млн, отмечает Variety.

Экономика GTA: чем известны самые дорогие видеоигры в истории
Технологии и медиа
Фото:RockstarGames / Twitter

Последняя часть GTA вышла более десяти лет назад. Она остается самой дорогой видеоигрой в истории — совокупный бюджет, по разным источникам, варьируется от $265 млн до $365 млн. Трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года.

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компьютерные игры GTA геймеры

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Для сдачи в аренду

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