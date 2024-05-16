В ОНК Москвы заявили, что сбежавшая из Чечни девушка покинула полицию

Сбежавшей из Чечни Лии Заурбековой больше нет в ОМВД по району Нагатино-Садовники, сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека Алексей Мельников в своем телеграм-канале.

«Лии Заурбековой в ОМВД Нагатино-Садовники нет. В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», — написал Мельников.

Портал MSK1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что Заурбекову «отпустили из отделения полиции». В кризисной группе «Марем» подтвердили эту информацию, добавив, что Заурбекова вместе с адвокатом покинули полицейский участок и направляются в безопасное место.

«Марем» до этого опубликовала видеообращение девушки, в котором она рассказывает, что ушла из дома добровольно 13 мая. «Меня нашли родители через полицию, потому что они подали заявление в полицию <...> соврали, что я несовершеннолетняя, так меня подали в розыск», — пояснила Заурбекова, добавив, что ей уже исполнилось 19 лет. В полиции вместе с ней находился адвокат.

Девушка сообщила, что у ОМВД, где она была, дежурили как минимум десять человек, приехавших из Чечни, чтобы забрать ее на родину. Она отметила, что «без страха» выйти из отделения полиции нельзя.

В кризисной группе рассказали, что девушка приняла решение покинуть дом, поскольку там «ее тотально контролировали родственники» и она опасается убийства. Заурбекова просила не искать ее, однако родственники обратились к полицейским в Москве. После того, как она увидела отца во дворе дома, где жила, девушка вызвала полицию — и так оказалась в ОМВД.

В «Марем» сообщили, что полиция пообещала правозащитникам и адвокатам обеспечить безопасность Заурбековой. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что один из людей, приехавших за девушкой, сдал пистолет при входе в отделение.

В августе 2023 года еще одна чеченка, 26-летняя Седа Сулейманова, сбежавшая из дома из-за угрозы насилия, пропала в Санкт-Петербурге. Правозащитники сообщили, что ее забрали силовики и насильно вывезли в аэропорт, затем привезли в Грозный и передали в руки родственников.

В марте 2024 года по факту «безвестного исчезновения» девушки возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса — убийства. Местонахождение Сулеймановой до сих пор неизвестно.