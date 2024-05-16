 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

Выставку-форум «Россия» посетили 13 млн человек

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 13 млн человек
Открытие выставки-форума &laquo;Россия&raquo; на ВДНХ
Открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили 13 млн человек, сообщила РБК пресс-служба выставки.

13-миллионным гостем оказалась жительница Сургута Татьяна Ясюкович. Она приехала на выставку с дочерью и двумя внуками. «Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву. <...> Так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», — рассказала посетительница.

Женщину поздравили у стенда Кировской области и вручили ей сертификат на семейную экскурсионную программу по региону.

Как устроена выставка «Россия» на ВДНХ. Схема
Общество

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. Экспозиция посвящена историческим традициям и современным достижениям всех регионов страны. Со своими наработками посетителей также знакомят ключевые ведомства, госкорпорации и общественные организации России. Выставка продлится до 8 июля 2024 года.

Посетителям выставки «Россия» регулярно вручают подарки. Например, 12-миллионному гостю, жительнице Ивановской области Ксении Юшковой вручили сертификат на двухдневное путешествие «Открой Тульскую область» для всей семьи.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Выставка «Россия» ВДНХ Москва

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки «Россия» на ВДНХ
Общество
Путин поручил продлить выставку «Россия» на ВДНХ до 8 июля
Общество
Открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Главы Минобороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки Политика, 22:25
L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита» Спорт, 22:21
Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине Политика, 22:15
Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями Политика, 21:52
Пушилин сообщил, что ВСУ впервые ударили по ДНР бомбами GLSDB Политика, 21:47
NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину Политика, 21:40
Новый тренер «Спартака» заявил о готовности к большому давлению Спорт, 21:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Парламент Молдавии назначил выборы президента и референдум на один день Политика, 21:24
Активисты попытались сорвать собрание акционеров Lloyds Bank Инвестиции, 21:24
США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным» Политика, 21:21
Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ Политика, 21:02
Выставку-форум «Россия» посетили 13 млн человек Общество, 20:58
Карпин вызвал в сборную вратаря, оставившего «Спартак» без финала Кубка Спорт, 20:51
Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов Политика, 20:46