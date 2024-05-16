Выставку-форум «Россия» посетили 13 млн человек

Открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили 13 млн человек, сообщила РБК пресс-служба выставки.

13-миллионным гостем оказалась жительница Сургута Татьяна Ясюкович. Она приехала на выставку с дочерью и двумя внуками. «Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву. <...> Так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», — рассказала посетительница.

Женщину поздравили у стенда Кировской области и вручили ей сертификат на семейную экскурсионную программу по региону.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. Экспозиция посвящена историческим традициям и современным достижениям всех регионов страны. Со своими наработками посетителей также знакомят ключевые ведомства, госкорпорации и общественные организации России. Выставка продлится до 8 июля 2024 года.

Посетителям выставки «Россия» регулярно вручают подарки. Например, 12-миллионному гостю, жительнице Ивановской области Ксении Юшковой вручили сертификат на двухдневное путешествие «Открой Тульскую область» для всей семьи.