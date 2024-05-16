У памятника Кобзону в Москве выявили QR-коды с рекламой наркошопа

Памятник Иосифу Кобзону в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Полиция обнаружила незаконное размещение в Оружейном переулке в Москве QR-кодов, ведущих на сайт наркошопа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по столице.

«15 мая сотрудниками полиции <...> в ходе оперативно-профилактического мероприятия были обнаружены QR-коды с сайта продажи запрещенных веществ», — говорится в сообщении.

В Оружейном переулке установлен памятник Народному артисту СССР Иосифу Кобзону. По данным телеграм-канала Mash, 12 табличек со ссылками на продажу запрещенных веществ вмонтировали именно в этот монумент. Один из QR-кодов появился на плите в форме грампластинки — она расположена справа от статуи певца. По информации Mash, на табличках указано, что при наведении камеры на код можно услышать лучшие песни артиста.





Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В сентябре 2022 года на Садовом кольце в Москве открыли памятник в его честь. Открытие монумента приурочили к 85-летию со дня рождения певца, которое он отметил бы 11 сентября.

Статую Кобзона возвели за счет средств городского бюджета в соответствии с президентским указом. Для установки памятника рассматривали 11 мест.