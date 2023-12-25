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В Подмосковье по пути на дачу похитили 70-летнюю пенсионерку

СК: в Подмосковье похитили ехавшую на дачу 70-летнюю пенсионерку
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку, возбуждено уголовное дело, сообщила РБК старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Она пояснила, что 23 декабря жительница Москвы сообщила правоохранительным органам об исчезновении своей 70-летней матери. В тот день пенсионерка поехала из Москвы на электричке на дачу в город Каширу.

Через несколько часов после выхода из дома женщина позвонила дочери и сообщила, что неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон пенсионерки был недоступен.

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Фото:СК РФ

СК завел уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Ведомство организовало поисковые мероприятия с привлечением волонтерских организаций. Следователи устанавливают обстоятельства пропажи женщины.

По данным телеграм-канала Baza, полиция выяснила, что пенсионерка доехала на электричке до станции Топканово в городском округе Кашира. Оттуда, судя по камерам наблюдения, пенсионерка пошла в сторону соседней деревни. Затем она пропала. Полицейские пытаются установить, какие машины проезжали в это время поблизости.

Теги
Подмосковье Московская область уголовное дело похищение пенсионерка новости Следственный комитет
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