Путин извинился за слишком долгое выступление. Видео

Путин извинился за слишком долгое выступление и неудобства для переводчика

Video

Российский президент Владимир Путин принес извинения за продолжительное выступление без пауз на открытии перекрестных Годов культуры 2024–2025 России и Китая, из-за которого был усложнен последовательный перевод его речи на китайский.

«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику [заговорить]», — сказал Путин. Он пояснил, что чувствует «себя здесь как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают».

В Пекине 16 мая прошли переговоры российской и китайской делегаций, прием по случаю визита Путина в Китай и торжественный вечер по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Ожидается, что 17 мая российский президент посетит Харбин, где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Путин также планирует встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.