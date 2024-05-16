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Общество ,  
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В Иркутской области мужчина зарезал жену во время развода в ЗАГСе

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Саянске в Иркустской области задержали мужчину, который зарезал свою 21-летнюю жену во время подачи заявления на развод, об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Иркутской области.

«Сегодня в утреннее время молодая пара пришла в службу ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге», — говорится в сообщении.

Девушка скончалась до приезда скорой помощи, а подозреваемого на месте задержали сотрудники ЧОП, позже передали его полиции. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

В апреле в Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в торговом центре. На почве ревности мужчина несколько раз ударил ножом по шее и голове женщину. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказывают необходимую помощь. Мужчину задержали, против него завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство. По статье грозит до 15 лет лишения свободы.

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развод поножовщина Следственный комитет ЗАГС Иркутская область

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