В Минкультуры назвали ужасной утратой смерть художника Андрияки
В Министерстве культуры России скорбят об уходе из жизни на 66-м году жизни заслуженного художника Сергея Андрияки, это ужасная утрата для отечественного искусства, говорится в сообщении министра Ольги Любимовой, поступившем в РБК.
«Мастер своего дела, Сергей Николаевич обладал удивительной способностью тонко и чутко передать захватывающую красоту нашей страны. В изображения русских городов, культурных памятников и необъятных просторов России он вкладывал свою любовь и преданность Родине», — сказала она.
Министр добавила, что творчество Андрияки много лет находило отклик в сердце каждого.
«Его художественное наследие навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать родным и близким Сергея Николаевича мои искренние соболезнования», — добавила Любимова.
Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В шесть лет его начал обучать рисованию отец, заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка. Окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. В 1983 году Андрияка вступил в Союз художников СССР. В 1996-м его удостоили звания заслуженного художника России.
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