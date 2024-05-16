В Минкультуры назвали ужасной утратой смерть художника Андрияки

Сергей Андрияка (Фото: Александа Мудрац / ТАСС)

В Министерстве культуры России скорбят об уходе из жизни на 66-м году жизни заслуженного художника Сергея Андрияки, это ужасная утрата для отечественного искусства, говорится в сообщении министра Ольги Любимовой, поступившем в РБК.

«Мастер своего дела, Сергей Николаевич обладал удивительной способностью тонко и чутко передать захватывающую красоту нашей страны. В изображения русских городов, культурных памятников и необъятных просторов России он вкладывал свою любовь и преданность Родине», — сказала она.

Министр добавила, что творчество Андрияки много лет находило отклик в сердце каждого.

«Его художественное наследие навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать родным и близким Сергея Николаевича мои искренние соболезнования», — добавила Любимова.

Сергей Андрияка (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости) Картина «Родные просторы» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Соборы» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Натюрморт с тыквами и перцем» (Фото: academy-andriaka.ru) Сергей Андрияка за работой, 1994 год (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС) Картина «Зеленая гостиница» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Отражение закатного света» (Фото: academy-andriaka.ru) «Поезд-акварель» во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников. (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости) Картина «Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Академия Акварели. Юные художники» (Фото: academy-andriaka.ru)

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В шесть лет его начал обучать рисованию отец, заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка. Окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. В 1983 году Андрияка вступил в Союз художников СССР. В 1996-м его удостоили звания заслуженного художника России.