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Общество ,  
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В Минкультуры назвали ужасной утратой смерть художника Андрияки

Сергей Андрияка
Сергей Андрияка (Фото: Александа Мудрац / ТАСС)

В Министерстве культуры России скорбят об уходе из жизни на 66-м году жизни заслуженного художника Сергея Андрияки, это ужасная утрата для отечественного искусства, говорится в сообщении министра Ольги Любимовой, поступившем в РБК.

«Мастер своего дела, Сергей Николаевич обладал удивительной способностью тонко и чутко передать захватывающую красоту нашей страны. В изображения русских городов, культурных памятников и необъятных просторов России он вкладывал свою любовь и преданность Родине», — сказала она.

Умер художник Сергей Андрияка
Общество
Сергей Андрияка

Министр добавила, что творчество Андрияки много лет находило отклик в сердце каждого.

«Его художественное наследие навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать родным и близким Сергея Николаевича мои искренние соболезнования», — добавила Любимова.

Сергей Андрияка
Картина &laquo;Родные просторы&raquo;
Картина &laquo;Соборы&raquo;
Картина &laquo;Натюрморт с тыквами и перцем&raquo;
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Картина&nbsp;&laquo;Зеленая гостиница&raquo;
Картина &laquo;Отражение закатного света&raquo;
&laquo;Поезд-акварель&raquo; во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
Картина &laquo;Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря&raquo;
Картина &laquo;Академия Акварели. Юные художники&raquo;
Сергей Андрияка
Картина &laquo;Родные просторы&raquo;
Картина &laquo;Соборы&raquo;
Картина &laquo;Натюрморт с тыквами и перцем&raquo;
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Картина&nbsp;&laquo;Зеленая гостиница&raquo;
Картина &laquo;Отражение закатного света&raquo;
&laquo;Поезд-акварель&raquo; во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
Картина &laquo;Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря&raquo;
Картина &laquo;Академия Акварели. Юные художники&raquo;
Сергей Андрияка
(Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)
Картина «Родные просторы»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Соборы»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Натюрморт с тыквами и перцем»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
(Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)
Картина «Зеленая гостиница»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Отражение закатного света»
(Фото: academy-andriaka.ru)
«Поезд-акварель» во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
(Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)
Картина «Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Академия Акварели. Юные художники»
(Фото: academy-andriaka.ru)

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В шесть лет его начал обучать рисованию отец, заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка. Окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. В 1983 году Андрияка вступил в Союз художников СССР. В 1996-м его удостоили звания заслуженного художника России.

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Теги
Сергей Андрияка Ольга Любимова соболезнования Минкультуры

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