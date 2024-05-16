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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд продлил арест одному из исполнителей теракта в «Крокусе»

Суд до 22 августа продлил арест одному из исполнителей теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Суд продлил арест одному из исполнителей теракта в «Крокусе»
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Басманный суд Москвы удовлетворил первое ходатайство следствия о продлении ареста для одного из исполнителей теракта в «Крокусе» — Мухаммадсобира Файзова, сообщает объединенная пресс-служба судов столицы.

«Суд продлил меру пресечения в виде заключения до 22 августа 2024 года», — говорится в публикации.

Далее суд рассмотрит продление ареста для еще одного предполагаемого исполнителя нападения — Далерджона Мирзоева.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Четверых исполнителей нападения задержали в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». Киев и Вашингтон опровергли причастность Украины к нападению.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Теги
продление ареста теракт «Крокус Сити Холл»
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