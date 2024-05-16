В мэрии рассказали о новой площадке реновации в Мнёвниках
Еще один дом по программе реновации появится в столичном районе Хорошёво-Мнёвники, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Он появится по адресу: улица Демьяна Бедного, участок 22Г, по соседству с еще одним МКД по программе, который уже возведен.
По словам Княжевской, первые этажи дома будут заняты помещениями технического и коммерческого назначения — обеспечение жителей удобной инфраструктурой в шаговой доступности от дома является одним из приоритетов при проектировании жилых домов по реновации.
Если говорить о транспортной инфраструктуре, поблизости от участка располагается станция метро «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии. Впоследствии — уже через два-три года — там появится пересадка на новую Рублево-Архангельскую линию, которая сейчас активно строится.
Программа реновации запущена в столице летом 2017 года и подразумевает переселение около 1 млн москвичей из старого жилого фонда в новые дома в пределах своих районов. Только за 2023 год в Москве по этой программе переселили свыше 47 тыс. человек, а 59 новых МКД были переданы под заселение.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ