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Город ,  
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В мэрии рассказали о новой площадке реновации в Мнёвниках

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Еще один дом по программе реновации появится в столичном районе Хорошёво-Мнёвники, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Он появится по адресу: улица Демьяна Бедного, участок 22Г, по соседству с еще одним МКД по программе, который уже возведен.

По словам Княжевской, первые этажи дома будут заняты помещениями технического и коммерческого назначения — обеспечение жителей удобной инфраструктурой в шаговой доступности от дома является одним из приоритетов при проектировании жилых домов по реновации.

Если говорить о транспортной инфраструктуре, поблизости от участка располагается станция метро «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии. Впоследствии — уже через два-три года — там появится пересадка на новую Рублево-Архангельскую линию, которая сейчас активно строится.

Программа реновации запущена в столице летом 2017 года и подразумевает переселение около 1 млн москвичей из старого жилого фонда в новые дома в пределах своих районов. Только за 2023 год в Москве по этой программе переселили свыше 47 тыс. человек, а 59 новых МКД были переданы под заселение.

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Хорошево-Мневники реновация Москомархитектура Москва

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