Германия выслала 7 солдат ВСУ за ношение экстремистской символики

Власти Германии обнаружили семь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших обучение в бундесвере, которые носили символику правых экстремистов. По сообщению германского парламента, всех этих военнослужащих выслали на родину.

В Бундестаге также предупредили, что немецких солдат, которые работают с украинскими бойцами в рамках учебной поддержки, будут информировать о правых экстремистских символах, чтобы они могли их сразу выявлять.

В парламенте добавили, что прибывающих на обучение украинских бойцов предупреждают о недопустимости использования в Германии флагов, лозунгов, или манеру приветствия нацистов.

В таких случаях обучение солдат прерывается, их экстрадируют домой. Для жителей страны запрет предполагает штраф или трехлетнее тюремное заключение.