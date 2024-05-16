Германия выслала 7 солдат ВСУ за ношение экстремистской символики
Власти Германии обнаружили семь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших обучение в бундесвере, которые носили символику правых экстремистов. По сообщению германского парламента, всех этих военнослужащих выслали на родину.
В Бундестаге также предупредили, что немецких солдат, которые работают с украинскими бойцами в рамках учебной поддержки, будут информировать о правых экстремистских символах, чтобы они могли их сразу выявлять.
В парламенте добавили, что прибывающих на обучение украинских бойцов предупреждают о недопустимости использования в Германии флагов, лозунгов, или манеру приветствия нацистов.
В таких случаях обучение солдат прерывается, их экстрадируют домой. Для жителей страны запрет предполагает штраф или трехлетнее тюремное заключение.
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