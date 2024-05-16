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Политика ,  
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Германия выслала 7 солдат ВСУ за ношение экстремистской символики

Из Германии выслали семерых военных ВСУ из-за нацистской символики

Власти Германии обнаружили семь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших обучение в бундесвере, которые носили символику правых экстремистов. По сообщению германского парламента, всех этих военнослужащих выслали на родину.

В Бундестаге также предупредили, что немецких солдат, которые работают с украинскими бойцами в рамках учебной поддержки, будут информировать о правых экстремистских символах, чтобы они могли их сразу выявлять.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В парламенте добавили, что прибывающих на обучение украинских бойцов предупреждают о недопустимости использования в Германии флагов, лозунгов, или манеру приветствия нацистов.

В таких случаях обучение солдат прерывается, их экстрадируют домой. Для жителей страны запрет предполагает штраф или трехлетнее тюремное заключение.

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Германия ВСУ высылка экстремизм

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