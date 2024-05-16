В Новой Каледонии задержали более 200 участников протестов

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Число задержанных из-за протестов в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции на островах в южной части Тихого океана) достигло 200. Об этом сообщает пресс-служба верховного комиссариата региона.

В результате беспорядков ранения получили 64 жандарма, сообщили в ведомстве. В ближайшие часы на территории Новой Каледонии проведут административные обыски.

Поводом для протестов в Новой Каледонии стал законопроект о расширении избирательных прав французов, которые живут в регионе более десяти лет. Сейчас правом голоса обладают только граждане региона и их дети, внесенные в списки избирателей на момент заключения расширявшего автономию заморской территории Нумейского соглашения 1998 года.

Противники документа считают, что он ослабит избирательные возможности коренных жителей и усилит влияние Парижа. Окончательное утверждение законопроекта намечено на начало июня.

Протесты против документа переросли в погромы и столкновения с полицией. По данным властей, погибли трое местных жителей, а также французский полицейский. С 15 мая в регионе действует режим ЧС: здесь запрещены любые собрания, ношение оружия, кроме того, местный аэропорт закрыт для коммерческих рейсов. Париж направил в регион армию для подавления беспорядков.

С 2018 по 2021 год в Новой Каледонии прошли три референдума о независимости от Франции, они завершились поражением стоpонников независимости.