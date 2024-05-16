Путин и Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Пекине в Большом восточном зале Дома народных собраний начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участием делегаций двух стран, пишет ТАСС.

В состав российской делегации вошли первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Виталий Савельев и Дмитрий Чернышенко, главы МИДа, Минприроды, Министерства экономического развития и Минфина Сергей Лавров, Александр Козлов, Максим Решетников и Антон Силуанов, помощник главы государства Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, посол в Китае Игорь Моргулов.

В переговорах также принимают участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель российско-китайского Делового совета Геннадий Тимченко, гендиректор РЖД Олег Белозеров. В состав российской делегации в том числе вошли главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правления «Роснано», НОВАТЭКа и «Роснефти» Сергей Куликов, Леонид Михельсон и Игорь Сечин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Олег Дерипаска.

Путин прибыл в Пекин в ночь на 16 мая. Это его первый государственный визит после вступления в должность, поездка продлится два дня. По итогам его встречи с Си Цзиньпином ожидается подписание соглашений и их совместное выступление перед журналистами. Путин также планирует встретиться с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.