В Калужской области сбили дрон
Российские средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области в ночь на 16 мая, сообщил глава региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор.
Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над Калужской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. В ночь на 16 мая два беспилотника также сбили над Тульской областью, еще один — в Брянской области.
Поздним вечером 15 мая дроны атаковали села Цаповка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Белгородской области. В Цаповке были частично повреждены корпуса и оборудование сельскохозяйственного предприятия. В Новостроевке-Первой повреждения получил легковой автомобиль.
В Новостроевке-Второй дрон взорвался после падения, в результате были выбиты окна и повреждены заборы в трех частных домах. Также были повреждены две машины.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет.
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