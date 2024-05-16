В Калужской области сбили дрон

Российские средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области в ночь на 16 мая, сообщил глава региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор.

Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над Калужской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. В ночь на 16 мая два беспилотника также сбили над Тульской областью, еще один — в Брянской области.

Поздним вечером 15 мая дроны атаковали села Цаповка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Белгородской области. В Цаповке были частично повреждены корпуса и оборудование сельскохозяйственного предприятия. В Новостроевке-Первой повреждения получил легковой автомобиль.

В Новостроевке-Второй дрон взорвался после падения, в результате были выбиты окна и повреждены заборы в трех частных домах. Также были повреждены две машины.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет.