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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области сбили дрон

Губернатор Шапша: силы ПВО ночью сбили дрон над Калужской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области в ночь на 16 мая, сообщил глава региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор.

Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над Калужской областью.

Над Тульской областью сбили два дрона
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. В ночь на 16 мая два беспилотника также сбили над Тульской областью, еще один — в Брянской области.

Поздним вечером 15 мая дроны атаковали села Цаповка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Белгородской области. В Цаповке были частично повреждены корпуса и оборудование сельскохозяйственного предприятия. В Новостроевке-Первой повреждения получил легковой автомобиль.

В Новостроевке-Второй дрон взорвался после падения, в результате были выбиты окна и повреждены заборы в трех частных домах. Также были повреждены две машины.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет.

В Калужской области сбили дрон
В Калужской области сбили дрон

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Теги
Владислав Шапша Калужская область беспилотники

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