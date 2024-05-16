Над Тульской областью сбили два дрона
Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Тульской области, сообщило местное Министерство по региональной безопасности.
Дроны сбили в ночь на 16 мая, сообщение об этом появилось в 03:17 мск. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет, отметили в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. В Тульской области, по данным Минобороны, дроны в последний раз сбивали 20 апреля. Тогда над регионом также было уничтожено два беспилотника.
Кроме того, в тот же день над территорией области уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар, сообщили в Минобороны.
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