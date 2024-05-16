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Военная операция на Украине ,  
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Над Тульской областью сбили два дрона

ПВО сбила два дрона над Тульской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Тульской области, сообщило местное Министерство по региональной безопасности.

Дроны сбили в ночь на 16 мая, сообщение об этом появилось в 03:17 мск. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет, отметили в ведомстве.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. В Тульской области, по данным Минобороны, дроны в последний раз сбивали 20 апреля. Тогда над регионом также было уничтожено два беспилотника.

Кроме того, в тот же день над территорией области уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар, сообщили в Минобороны.

Над Тульской областью сбили два дрона
Над Тульской областью сбили два дрона

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Теги
Тульская область беспилотники

Недвижимость

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