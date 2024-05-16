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Военная операция на Украине ,  
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Умер народный артист России Олег Леваков

Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах Следствия» актер Леваков
Сюжет
Военная операция на Украине

Режиссер-постановщик Театра имени Ленсовета народный артист России Олег Леваков умер в возрасте 76 лет, сообщила пресс-служба театра.

Леваков умер 15 мая, уточнили в пресс-службе. Причину смерти артиста в театре не назвали.

Прощание Леваковым пройдет 18 мая на Основной сцене театра. Оно начнется в с 11:00 мск и займет полтора часа. В 13:00 мск во Владимирском соборе Санкт-Петербурга состоится церемония отпевания. Левакова похоронят на Ковалевском кладбище в Ленинградской области.

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Олег Леваков родился 5 декабря 1947 года в Ленинграде. В 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне — Российский государственный институт сценических искусств), курс Игоря Владимирова. Позднее вернулся на курс в качестве преподавателя актерского мастерства.

После выпуска из института был принят в труппу Театра имени Ленсовета, куда его пригласил Владимиров. Служил в нем с 1974 года, то есть в течение 50 лет.

Леваков исполнил роли в десятках спектаклей, в том числе в постановках «Старший сын», «Бесприданница», «Трубадур и его друзья», «Левша», «Вишневый сад», «Игроки», «Калигула», «Поживем — увидим!», «Фредерик, или Бульвар преступлений», «Шутки Птушкиной», «Ревизор», «Синьор из высшего общества», «Двенадцатая ночь» и других.

Как режиссер поставил на сцене Театра имени Ленсовета спектакли «Игроки» (как второй режиссер) по комедии Николая Гоголя, «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского, «Смеяться, право, не грешно» по театральным пародиям Николая Евреинова и Бориса Гейера, постановки «Ты и только ты», «Банан», «Трамвай «Желание»и другие.

Также сотрудничал с Петербургским театром Музыкальной комедии, для которого поставил спектакли «Цыган-премьер», «Ошибки молодости», «Судьба-индейка» и «Возраст любви». Работал в театрах Рыбинска и Череповца.

Леваков также снимался в кино: на его счету 85 работ в кинопроектах. В частности, снялся в сериалах «Тайны следствия» (выходит с 2000 года), «Улицы разбитых фонарей» (1998-2019, эпизодические роли), «Кобра» (2001), «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» (2001), «Агентство НЛС» (2000-2003), «Алька» (2006) и других.

В 1993 году получил звание Заслуженного артиста России, а в 2008 году — Народного артиста.

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