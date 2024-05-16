Названы дата и место прощания с журналистом Кононенко

Прощание с колумнистом и публицистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы в Троицке. Об этом сообщила радиостанция «Вести FM», с которой сотрудничал журналист.

Церемония начнется в 12:00 мск в храме по адресу: Троицк, улица Солнечная, дом 1.

Кононенко похоронят на кладбище близ деревни Губцево на юге Москвы, уточнили на радиостанции.

О смерти Кононенко 14 мая сообщила его супруга. Журналисту было 53 года. Как рассказал РБК его брат Андрей, публицист умер в больнице.

По данным источника телеграм-канала 112, журналисту стало плохо в его доме, мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Телеграм-канал Baza писал, что у Кононенко открылось внутреннее кровотечение.

Кононенко родился в 1971 году в Апатитах. В конце 1980-х годов он переехал в Москву, где окончил Институт радиотехники, электроники и автоматики Также учился в Литературном институте имени Горького.

В разное время Кононенко работал музыкальным обозревателем в ежедневном издании «Газета», шеф-редактором «Буржуазного журнала», главредом портала «Дни.Ру», сотрудничал с «Первым каналом». В 2005–2008 годах вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ вместе с Глебом Павловским, который умер в феврале 2023 года.

Кононенко писал для RT, «Газеты.ру», «Ленты.ру» и «РИА Новостей», вел рубрику на радио «Вести FM». Он — автор нескольких интернет-проектов, в том числе vladimir.vladimirovich.ru и «Сумасшедший дом Мистера Паркера».

Под псевдонимом «мистер Паркер» журналист вел аккаунт в «Живом журнале». В телеграм-канале у Кононенко чуть более 16,5 тыс. подписчиков.