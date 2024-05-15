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Покушение на Фицо ,  
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Байден после покушения на Фицо заявил о готовности США помочь Словакии

Байден: посольство США готово оказать помощь Словакии после покушения на Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Посольство США в Словакии состоит в тесном контакте с правительством страны и готово оказать помощь в связи с покушением на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, заявил американский президент Джо Байден.

«Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл (первая леди США Джилл Байден. — РБК) молимся о скорейшем выздоровлении, и наши мысли с его семьей и народом Словакии. Мы осуждаем этот ужасный акт насилия», — говорится в заявлении, которое опубликовал Белый дом.

Покушение на Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание словацкого правительства. Стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо!» — и сделал несколько выстрелов в политика.

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Политика
Роберт Фицо

Издание Standard со ссылкой на источник сообщило, что премьер получил три ранения: в живот, плечо и бедренную кость. Фицо доставили на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии, где у него началось кровоизлияние в брюшной полости.

Стрелявшего в премьер-министра задержали. Местный телеканал Markiza сообщил, что задержанный — 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. По данным Dennik N, в Фицо стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия.

Байден после покушения на Фицо заявил о готовности США помочь Словакии
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Покушение на словацкого политика осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц. Президент России Владимир Путин назвал нападение «чудовищным преступлением» и отметил, что знает Фицо «как мужественного и сильного духом человека».

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политик, президент США
20 ноября 1942 года

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