США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа
США ввели санкции против учебного центра МВД России в Манагуа, столице Никарагуа, и двух местных золотодобывающих компаний COMINTSA и Capital Mining. Об этом сообщило американское Министерство финансов.
Ограничения также нацелены на способность президента Никарагуа Даниэля Ортеги «манипулировать золотодобывающим сектором и получать прибыль от коррумпированных операций».
По данным американского Минфина, в центре МВД в Манагуа (RTC) обучаются силовики Никарагуа, которые «несправедливо задерживают и заключают в тюрьму отдельных граждан страны за выражение инакомыслия и иным образом ограничивают права и свободы местных жителей».
Минфин США заявил, что президент страны, используя обученных в центре МВД силовиков и эксплуатируя золотодобывающий сектор, продолжает «антидемократическую кампанию репрессий против своих граждан».
Учебный центр МВД России в Никарагуа был открыт в 2017 году. Помимо местной полиции тренировки там могут проходить силовики из стран Центральной Америки и Карибского бассейна.
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