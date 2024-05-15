США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

Здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США ввели санкции против учебного центра МВД России в Манагуа, столице Никарагуа, и двух местных золотодобывающих компаний COMINTSA и Capital Mining. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

Ограничения также нацелены на способность президента Никарагуа Даниэля Ортеги «манипулировать золотодобывающим сектором и получать прибыль от коррумпированных операций».

По данным американского Минфина, в центре МВД в Манагуа (RTC) обучаются силовики Никарагуа, которые «несправедливо задерживают и заключают в тюрьму отдельных граждан страны за выражение инакомыслия и иным образом ограничивают права и свободы местных жителей».

Минфин США заявил, что президент страны, используя обученных в центре МВД силовиков и эксплуатируя золотодобывающий сектор, продолжает «антидемократическую кампанию репрессий против своих граждан».

Учебный центр МВД России в Никарагуа был открыт в 2017 году. Помимо местной полиции тренировки там могут проходить силовики из стран Центральной Америки и Карибского бассейна.