Президент Словакии подтвердила задержание стрелявшего в Фицо

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Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что стрелявший в премьер-министра Роберта Фицо задержан, сообщает телеканал Markiza.

«Полиция задержала преступника и обязательно предоставит дополнительную информацию, когда это будет возможно. А до тех пор, пожалуйста, не делайте поспешных выводов», — сказала президент.

Dennik N ранее анонсировал пресс-конференцию словацких Минздрава и МВД в связи в произошедшим.

Покушение на Роберта Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо», — и сделал несколько выстрелов в политика.

Раненого Фицо на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны.

По данным Markiza, в премьера стрелял 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула.