Глава МИД Венгрии заявил о нужности Фицо европейской политике
Попытка убийства премьера Словакии Роберта Фицо шокирует. Об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Покушение на премьер-министра Роберта Фицо вызывает шок. Кто бы мог подумать, что такое жестокое нападение может произойти в Центральной Европе. Мы надеемся на его скорейшее выздоровление и молимся об этом. Роберт Фицо очень нужен словацкой и европейской политике», — написал Сийярто.
Покушение на премьера Словакии произошло в городе Гандлова после выездного заседания правительства: когда Фицо вышел к местным жителям, в него несколько раз выстрелили. Стрелка задержали на месте, а политика эвакуировали на вертолете в больницу. Фицо получил несколько огнестрельных ранений, он находится в опасном для жизни состоянии.
Нападение на словацкого премьера осудили ряд европейских политиков. Среди них — канцлер Германии Олаф Шольц, президент Сербии Александр Вучич и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным сербской газеты «Вечерние ведомости», Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планируют проведать раненого Фицо в ближайшие два-три дня.
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