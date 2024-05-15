Премьер-министра Словакии увезли на скорой после покушения. Видео

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения увезли с места происшествия в городе Гандлова на машине скорой помощи. На видео видно, что ее сопровождали автомобили полиции, а также машина с охраной Фицо.

Фицо после стрельбы увезли на вертолете в больницу имени Франклина Рузвельта в городе Банска-Бистрица. Фицо ранили в живот, грудь и руку. Состояние премьер-министра после покушения — угрожающее жизни, сообщали в офисе Фицо.