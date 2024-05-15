Полицейские около места стрельбы в премьер-министра Словакии. Видео
На месте покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо работают полицейские, место рядом со стрельбой оцеплено. На кадрах видны полицейские, машины скорой помощи.
В премьер-министра Словакии стреляли в городе Гандлова. Там проходило выездное заседание правительства. Фицо выходил из здания, когда в него открыл огонь 71-летний мужчина. Подозреваемого задержали. Премьер-министра с места покушения унесли охранники, посадили в автомобиль и увезли. Позже его перегрузили на вертолет и госпитализировали в больницу в городе Банска-Бистрица.
Состояние премьера Словакии угрожающее, говорится в сообщении офиса Фицо. Пули попали Фицо в живот, грудь и руку.
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