Стали известны детали о стрелявшем в премьера Словакии Фицо
Мужчина, стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо, — 71-летний мужчина из словацкого города Левице, сообщил телеканал Joj. Он задержан полицией. Других деталей о нем пока нет.
Неизвестный выстрелил в Фицо несколько раз после того как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова.
Фицо находится в состоянии, угрожающим жизни, сейчас его перевозят на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны.
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