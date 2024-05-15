Ракова рассказала о проекте психологической помощи школьникам перед ЕГЭ

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Москве стартовала серия бесплатных открытых психологических лекций для поддержки выпускников во время подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Городской психологический лекторий будет проходить до конца мая на Воробьевых горах, на Винзаводе и в парке Зарядье. Специалисты расскажут о том, как справиться со стрессом и напряжением, как научиться концентрироваться и правильно распределять свое время, тренировать память», — рассказала заммэра. Проект реализуется второй год, уже сейчас на мероприятия записались 13 тыс. выпускников и их родителей, добавила Ракова.

Вести мероприятия будут опытные психологи, а модерировать — популярные комики. На лекциях будут дежурить специалисты Городского психолого-педагогического центра в толстовках с надписями: «Спокойно! Это просто экзамены», «Без стресса и тревоги». Так посетители смогут легко понять, кому можно задать вопросы и получить дополнительную информацию. А поддержать мотивацию помогут открытки с ободряющими надписями, которые сможет получить каждый посетитель.

Первое мероприятие прошло во вторник, 14 мая, в Московском дворце пионеров. Встречу провела преподаватель психологии, специалист по общению с детьми и личностному росту Ирина Ковалева. Причем послушать эксперта можно было как офлайн, так и онлайн — этой возможностью воспользовались более 10 тыс. подростков и взрослых.

«Когда люди испытывают стресс или тревогу, они в первую очередь начинают очень специфически дышать — такая у нас физиология. Это частые и резкие вдохи, поскольку организм пытается насытить мозг кислородом. Прежде всего важно успокоить дыхание: делаем короткий вдох и длинный выдох. Тогда мозг поймет, что все спокойно», — рассказывала Ковалева.

Родителям психолог посоветовала обращать больше внимания на пищевое поведение ребенка: его резкое изменение — яркий маркер стресса. Например, если школьник слишком часто стал перекусывать или же резко сократил количество приемов пищи — это повод поговорить о его самочувствии. В целом в важный для выпускника период семье лучше сохранять привычный домашний уклад, привычки и график, добавила Ковалева.