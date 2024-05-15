Пытавшегося задушить ребенка мужчину отправили на лечение в психбольницу

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Суд решил отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который в январе попытался задушить ребенка в магазине в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

6 января в магазине на Новочеркасском бульваре в московском районе Марьино 44-летний мужчина напал на ранее незнакомую шестилетнюю девочку, схватив ее за шею. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Отец девочки и очевидцы в магазине обезвредили нападавшего.

«Своими действиями он причинил несовершеннолетней ушиб мягких тканей затылочной области, физическую боль и моральный вред, девочка пережила сильнейший испуг», — заявили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетнего, совершенном из хулиганских побуждений, — ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. 11 января суд арестовал его.

При этом на заседании мужчина объяснил, что угрожал ребенку, находясь в сильном алкогольном опьянении, но «убивать не собирался, а хотел, прикрываясь несовершеннолетней, выйти на улицу и отпустить девочку».

В итоге нападавшего отправили на экспертизу, которая выявила, что он «страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении», отметили в пресс-службе прокуратуры.